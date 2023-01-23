『mont-bellモンベルダウンジャケット メンズS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 01分に出品され03月16日 01時 01分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



mont-bellのダウンジャケットです。

メンズSサイズ表記です。

サイズ感は下記の採寸をご参考にお願い致します。状態はお写真にてご確認頂けたら幸いです。



※左肘に破れ箇所があった為、お直し屋で3000円程で補修しました。

その後クリーニング済です。

1シーズン着用の為、回数も少なく美品です。

左肘補修ありの為、やや傷ありにしました。

かなりお安くしております。



同じ生地でないため必ず画像でご確認お願い致します。ご理解いただける方のみご購入お願い致します。





着丈64cm

身幅50cm

肩幅45cm

袖丈60cm



平置きの素人採寸なのでご参考までにお願い致します。



自宅保管ですのでご理解頂ける方宜しくお願い致します。





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B6 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bellモンベルダウンジャケット メンズS