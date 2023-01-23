『yniq snow goggles【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 05時 01分に出品され03月13日 05時 01分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Yniq goggles never used

【高性能レンズ】

yniqのゴーグルは、視界を妨げないフレームレスデザインで、滑走中の視認性を最大限に高めます。



- ブランド: yniq

- 色: グレー

- 素材: プラスチック（レンズ）・布（ストラップ）

- デザイン: 一体型ゴーグル

- ストラップデザイン: ロゴ入りストラップ

- 形状: フレームレスデザイン

#yniq #oakley 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用