『美品 北欧暮らしの道具店 / 私に似合う絶妙バランスハイネックニット グレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 23時 43分に出品され04月30日 23時 43分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KURASHI＆Trips PUBLISHING

北欧暮らしの道具店

私に似合う絶妙バランスハイネックニット





■サイズ F

着丈59㎝/身幅76㎝/ゆき丈67㎝

■カラー/グレー

■素材 / ウール64% アクリル36%





■商品概要

身幅たっぷりの、ゆったりしたシルエットがこのニットのいちばんの特徴。

体にピタッとまとわりつかず、お腹や腰まわりの安心感もばつぐんです。



締め付け感がなく、伸縮性のあるハイネックは「リブ編み」仕上げ。

折り返さず、そのままスポンと着るだけでちょうどいい長さになるようデザインしました。

適度な肌見せで顔周りがすっきり見える、テクニックいらずな首元です。



お尻に少しかかるほどの、長すぎず、短すぎない丈感も絶妙。

気になる部分を上手にカバーしながら、スタイルアップも叶えてくれます。

裾はボトムスにインしても◎。さらりと薄い素材だから、腰まわりでもたつくこともありません。



袖口は「リブ編み」。締め付け感はありませんが、しっかりフィットし、好みの位置で止まるのも助かるポイントです。

手元がすらりと見えるよう、袖口のリブを長くとってあることも、品良く見えるひと工夫。

手首まで隠れても重たい印象にならないのが、さりげないデザインのこだわりなんです。



素材には、さらりと上質なウールと、滑らかな質感を生むアクリルを使用。

上品な光沢と心地よい肌触りは、イタリアの老舗紡績メーカーの特殊な技術によるもの。

裏返してネットに入れれば洗濯機でも洗えます。普段着だからこそ、自宅で気軽にお手入れできるのは、やっぱり助かるポイントです。



腕の下にたっぷり生地をとっていますが、薄手のハイゲージニットだから、腕まわりの狭いアウターを着ても窮屈さはありません。

真冬もインナーとして着たり、上から厚手のコートを羽織ったりと、大活躍すること間違いなし。







■2回ほど着用したのみで汚れや使用感なく美品ですが中古品にご理解頂ける方のみお願いします



■トラブル防止の為お取引、値段交渉についてはプロフィールを一度ご確認頂きますようお願い致します



■他にもマーガレットハウエル ほぼ日 パラスパレス ゴーシュ ヤエカ ハウスオブロータス 中川政七商店 vm evam eva 45R など出品していますので #niconn からご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: クラシトリップスパブリッシング／ホクオウクラシノドウグテン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美品

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私に似合う絶妙バランスハイネックニット

グレー