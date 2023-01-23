『ダイキン 空気清浄機 加湿器 ACK70T-T【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 03時 28分に出品され03月12日 03時 28分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 空気清浄機と加湿器機能が付いています。

2018年頃に友人から譲り受けました。ほぼ使って無いです。。。

発送はヤマトで送付します。購入時の段ボールと発泡スチロールがありますので、梱包は完璧だと思います。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし