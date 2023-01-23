『エルメス カレ90 Couvertures et tenues de Jour【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 02時 43分に出品され03月31日 02時 43分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメスのカレ90です。「未使用に近い」商品として購入後、一度も使用しておりませんが、１箇所、糸ツレがあります。また、生地のコシが、新品にくらべると、やや失われているように感じます。

【商品名】HERMES カレ90 Couvertures et tenues de Jour 馬着

【素材】シルク 100％

【サイズ】横×縦 およそ88cm×88cm（誤差あり）

【製造国】made in France

【状態】

×引っ掻きによる糸ツレ（10cm弱）が中央左下にあります（写真９枚目・10枚目）

△ややコシがない（ペラペラというわけではありません）

△多少の折りシワ

〇上記以外は、きれいです。

〇タグあり

【付属品】箱

素人検品のため、見落とし・サイズ誤差等があるかもしれません。

傷ありの中古品、および自宅保管です。神経質な方はご購入をお控えください。

★ご購入前に十分なご検討をお願いいたします。不明な点・不安な点はどうぞご質問ください。

★発送に多少お時間をいただきます。お急ぎの場合はご相談ください。

★発送にはリサイクル梱包材（ダンボール・緩衝材等）を用いる場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス カレ90

Couvertures

et

tenues

de

Jour