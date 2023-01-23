『WOOLRICH ウールリッチ アークティックパーカー Lサイズ カナダ製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 17時 52分に出品され03月14日 17時 52分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラーが、カーキとグレーの間のような色です。

王道のアークティックパーカー。ぜひどうぞ！

Lサイズで、カナダ製です。

レアカラーだと思います、



着丈82

肩幅47

身幅59

袖丈 61

裄丈85



古着にご理解のある方のご購入お願いします。

私が確認できなかった汚れや傷がある可能性があります。

素人採寸ですので、±1cm程度はご了承ください。



ご質問等お気軽にお声掛けください！



その他も良い商品がたくさんあるので、ぜひ見てください(^^)



A964 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WOOLRICH

ウールリッチ

アークティックパーカー Lサイズ カナダ製