『美品 儀右衛門 GIEMON 久留米絣 パッチワーク ヴィンテージ コート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 39分に出品され03月14日 18時 39分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|XL(LL)
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落札価格10335円
679 入札履歴
終了
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