『美品 儀右衛門 GIEMON 久留米絣 パッチワーク ヴィンテージ コート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 39分に出品され03月14日 18時 39分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

美品 儀右衛門 GIEMON 久留米絣 パッチワーク ヴィンテージ ジャケット コート 日本製 レトロ レディース サイズXL相当 玉FS1118



【商品説明】

・使用感が少なく、その他目だった汚れやダメージは無く、長く愛用していただけます。写真にてご確認ください。

・デザインよくオススメです♪



【カラー】

ブラウン ブルー



【素材】

表地 綿100%

裏地 ポリエステル100%



【サイズ】

表記 XL相当







肩幅 約61センチ



身幅 約61センチ



着丈 約77センチ



袖丈 約45センチ





・平置きでの計測をいたしておりますが、

多少の誤差はご了承ください。



【コンディション】

○状態：A



＜状態詳細表＞

Ｓ・・新品

Ａ・・新古品。使用感が少なく、良い状態商品

Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品

Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品

Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる商品





ベイブルック、ジャーナルスタンダード、アーバンリサーチ、ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。



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#フィンチリー

#フィンチリーアウター



【商品に関しまして】

・商品はよくチェックしておりますがあくまで中古、ＵＳＥＤ品ですので記載にない多少のダメージの見逃しがありましてもご了承をお願いします。



・商品の発送は当方が負担致します。そのため簡易包装にて発送いたしますので予めご了承ください。また、※郵便局にて普通郵便での発送となっております。そのため発送日から５,６日ほどお届けまでにお時間がかかりますのでご了承下さい。



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#ビックシルエット #オーバーサイズ #レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

儀右衛門

GIEMON

久留米絣

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ヴィンテージ

コート