『★値引き中！2020年製 ダイソン 空気清浄機付きファン HOT&COOL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 02時 01分に出品され03月29日 02時 01分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイソン 空気清浄機付きファンヒーター



HOT&COOL

モデルHP03



細かな傷跡ありますが、完動品です。

取説あり。

リモコンあり。

2020年製 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン