『【値下げ】 LE CIEL BLUE ダブルフェイスユーティリティーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 08分に出品され03月05日 12時 08分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|ルシェルブルー
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落札価格14900円
237 入札履歴
終了
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