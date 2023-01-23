『【値下げ】 LE CIEL BLUE ダブルフェイスユーティリティーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 08分に出品され03月05日 12時 08分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LE CIEL BLUE ダブルフェイスユーティリティーコート



5回ほど着用いますが、汚れ等はほぼないです。

身長156cmで少し長めのコートといった感じです。



【サイズ】

表記サイズ：36

着丈：約116cm

肩幅：約52cm

袖丈：約53cm

身幅：約60cm



【COLOR】

キャメル



【MATERIAL】

ウール100%



#ルシェルブルーコート#ルシェルブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ルシェルブルー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【値下げ】

LE

CIEL

BLUE

ダブルフェイスユーティリティーコート