『DIESEL ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 00時 28分に出品され03月26日 00時 28分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DIESELのダウンジャケットです。



外は全体的に黒でカッコいいデザインですが、中はお洒落なオレンジ色になってます。



シルエットはかなりカッコいいです。



左腕のあたりにDIESELのワッペンがついてます。



3枚目の写真の通り、右後ろ下あたりに2㎝ほど破れてる部分があります。



上にワッペンなどを貼ると目立たなくなります。



それ以外は綺麗な状態です。



※出張に出ている時はすぐに発送出来ないこともございますので、お問い合わせ下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ディーゼル カラー: ブラック系/グレイ系/グリーン系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DIESEL

ダウンジャケット