『poetic collective puffer jacket 黒 ダウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 31分に出品され03月20日 12時 31分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



スウェーデン発信のTom Botwind（トム・ボトウィン）氏によるスケートブランド。



使用目的で購入しましたが、

使う機会がないので出品します。

数回着用しました。

汚れ等なくダウンも詰まってなく綺麗な状態です。

【Color : Black】

【Size : M】



あくまで中古品ですので、

ご理解の上での購入の方宜しくお願いします。



ご購入後の

返品、返金、クレーム等は受け付けておりません。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ poetic

collective

puffer

jacket

黒

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