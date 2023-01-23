『ドラゴンボール 覚醒の鼓動 孫悟飯少年期SCR【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 10時 11分に出品され03月10日 10時 11分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ドラゴンボール覚醒の鼓動カードゲーム

孫悟飯少年期SCR

開封時は手袋を着用しており、すぐにスリーブにいれてますので、新品で出品してます。

気になる箇所がある方はコメントよろしくお願いします。



即決可

値下げ交渉不可



#ドラゴンボール

#カードゲーム

#孫悟飯

#SCR

#覚醒の鼓動

#フュージョン 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>コミック・アニメ 商品の状態: 新品、未使用