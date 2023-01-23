『ミズノ グローバルエリート 深澤様専用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 12時 41分に出品され04月09日 12時 41分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質レザー】

MizunoのGlobal Eliteは、耐久性に優れたレザー素材を使用しており、長時間の使用にも耐えることができます。



【鮮やかなイエロー】

目を引くイエローのデザインは、フィールドでの存在感を高め、プレー中のモチベーションを向上させます。



【専用バッグ付き】

持ち運びに便利な専用バッグが付属しており、グローブを保護しながら収納できます。



- ブランド: Mizuno

- モデル名: Global Elite

- 色: イエロー

- 素材: レザー

- 付属品: 専用バッグ



ご覧いただきありがとうございます。



息子の為に地元のスポーツ用品店で46000円で購入致しました。しかし色が気に入らなかったみたいで使用回数は4.5回です。新しくグローブを購入しましたので、お譲り致します！

硬式用の大人用、外野用です。

まだまだ綺麗な状態ですが、あくまで中古品なので神経質な方はご遠慮ください。

写真で状態を確認してください！

よろしくお願い致します！！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし