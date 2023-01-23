『RRL ダブルアールエル ワッフルニット ヘンリーシャツ サーマル XL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 08時 35分に出品され03月15日 08時 35分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RRL ダブルアールエル ワッフル サーマルヘンリーネック



新品 タグ付き 24SS

定価 20,900円



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サイズXL

肩幅···48cm

身幅···56cm

袖丈···67cm

着丈···70cm

多少の誤差はご容赦ください。



コットン100%



柄・デザイン···無地



袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ダブルアールエル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ RRL

ダブルアールエル

ワッフルニット

ヘンリーシャツ

サーマル

XL