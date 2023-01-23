『Bluetooth 5.3 骨伝導ワイヤレスイヤホン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 14時 43分に出品され04月18日 14時 43分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【先進のBluetooth技術】

この骨伝導ワイヤレスイヤホンは、最新のBluetooth 5.3チップを搭載しており、より広い通信範囲と安定した接続を実現しています。

約10メートルの通信範囲で、自由に動きながら音楽や通話を楽しむことができます。



【タッチコントロール機能】

高感度のタッチセンサーにより、音楽の再生や一時停止、通話の応答など、様々な操作が簡単に行えます。手元で簡単に操作できるため、利便性が高いです。



【快適な装着感】

骨伝導技術により、耳を塞がずに音楽を楽しむことができ、長時間の使用でも快適です。運動中や外出時にも最適なデザインです。



- デザイン: 骨伝導ワイヤレスイヤホン

- Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3

- 通信範囲: 約10メートル（33フィート）

- 操作方式: タッチコントロール

- 音量調整: MFBボタンで操作

- 曲送り: MFBボタンをダブルタップ

- 通話応答: MFBボタンをタップ

- 音楽再生/停止: MFBボタンをタップ

- アシスタント起動: MFBボタンで操作



一度、開封した商品のため、箱が少し潰れていますが、製品に問題はないかと思います。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い