『Bluetooth 5.3 骨伝導ワイヤレスイヤホン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 14時 43分に出品され04月18日 14時 43分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
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|未使用に近い
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落札価格5499999円
510 入札履歴
終了
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