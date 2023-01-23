『美品 HERMES エルメス 長財布 財布 ウォレット 折り財布【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 06分に出品され03月12日 17時 06分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧になっていただき、ありがとうございます。



付属品：箱 保存袋

サイズ：17.5x9.5x2.5cm



商品の取扱いに関しては、衛生管理に十分に配慮し、丁寧に梱包して発送します。



即購入大歓迎です！

早い者勝ち。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 美品

HERMES

エルメス

長財布 財布 ウォレット

折り財布