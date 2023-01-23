『【BLACK PIA】羊革 本革 ラムレザーダブルライダースジャケット 黒 L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 11時 51分に出品され03月12日 11時 51分に終了予定です。即決価格は11,600円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #やまとのレザージャケット



★商品説明★

こちらの商品はAIR BLACK PIA 1977のメンズラムレザーダブルライダースジャケットです



日本製 made in JAPAN



ダブルライダースジャケット YKK ワッペン

レザージャケット ライダースジャケット AW

秋冬 ブルゾン レア 希少 人気

レザーコート 本革 リアルレザー 革ジャン

ヴィンテージ 古着 vintage 羊革 ラムレザー

ボンバージャケット フライトジャケット

ビッグシルエット オーバーサイズ 羊皮

フルジップアップ 絞り 派手裏地 ニット切替





★カラー★

ブラック 黒 black





★サイズ★

ジャケット L

肩幅 ラグランスリーブ

身幅 68

裄丈 92

着丈 63

※個人寸法という事をご了承下さい。





★素材★

表地(羊革)

裏地(ウール)

袖裏(キュプラ)





★状態★

目立った傷、汚れ等はございませんが、あく

まで中古品に理解のある方のご購入よろしく

お願いします。



※ペット、喫煙者無しです。



即日発送を心掛けております。



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ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。 1112 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【BLACK

PIA】羊革

本革

ラムレザーダブルライダースジャケット

黒

L