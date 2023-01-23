『Off white オフホワイト ショルダーバック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 05分に出品され03月18日 12時 05分に終了予定です。即決価格は17,475円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昔韓国にて購入致しました

正規品美品

現在あまり出回っていない物ですので持っとく価値あると思います！

男性でも女性でもお使いいただけると思うので是非よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: オフホワイト

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Off

white

オフホワイト ショルダーバック