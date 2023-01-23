『セリーヌ ショルダーバック マカダム柄 レディース 0915-4023s【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 11時 01分に出品され03月11日 11時 01分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CELINEのトートバッグです。



画像7枚目、底スレあり。



また経年のスレ、変色等あります。

サイズや状態などは画像も併せてご確認お願い致します。



長期保管品のため気付かない傷みがあるかもしれません。

中古品にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。



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ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

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ショルダーバック

マカダム柄

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