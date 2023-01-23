『AirPodsPro第2世代【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 07時 42分に出品され03月30日 07時 42分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年1月に買いましたがイヤホンよりヘッドフォンの方が好きだったので１ヶ月程度しか使っておりません



現物は写真の通りで少し使用したためやや傷や汚れありにしました



モデル名···AirPods Pro

世代/種類···(第2世代)

ケース/種類···ワイヤレス充電 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル