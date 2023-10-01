『美品 エルメス モカシン パリ 36【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 10時 56分に出品され03月29日 10時 56分に終了予定です。即決価格は44,655円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス モカシンパリ 36

2023.10月都内百貨店内エルメスにて購入

一度のみの着用ですので特にお伝えするダメージは素人目にはございませんが、細かいことを気になさる方のご購入はお控えくださいませ。

又美品であり今の所お値下げは考えておりません。



- ブランド: エルメス

- モデル名: パリ

- サイズ: 36

- 付属品: 箱、保存袋2枚

- 価格: ¥190,300

- 色: 黒

- 素材: レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 23cm ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ 美品 エルメス

モカシン

パリ

36