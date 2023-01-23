『ベビーg ベビージー baby-g クオーツ BGA-310-7A2 BGA-310 レディース 腕時計 ブランド カシオ アナデジ ブラック ホワイト 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 13時 51分に出品され03月30日 13時 51分に終了予定です。即決価格は7,861円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
7年保証キャンペーン カシオ ベビーg ベビージー baby-g BGA-310シリーズ クオーツ レディース 腕時計 ブランド BGA-310-7A2DR CASIO Baby-G BGA-310 SERIES アナデジ ブラック ホワイト 黒 アクティブな女性のためのカジュアルウオッチBABY-G。BGA-310はアウトドアファッションがコンセプトのウオッチです。カラーはホワイトでアウトドアファッションでも活躍します。ワイドフェイスの文字板に、大型の針と立体インデックスをレイアウトし、見やすさにもこだわりました。一部に暗い場所でも見やすい蓄光を施しています。機能面では耐衝撃構造や10気圧防水はもちろん、キャンプなどでの使用を想定し、ライト専用ボタンを備えました。2つのLEDライトが文字板と液晶を明るく照らします。腕を傾けると自動でライトが点灯する、オートライト機能も備えています。シティでもアウトドアでもアクティブに過ごす女性をサポートするBABY-Gです。 国内モデル品番：BGA-310-7A2JF ギフト プレゼント 記念品 母の日 敬老の日 クリスマス 誕生日 結婚記念日 就職祝い 卒業祝い 還暦祝い 20代 30代 40代 50代 60代
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落札価格7861円
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