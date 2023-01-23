『希少✨ ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ 斜め掛け オーブ レザー【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 14時 07分に出品され03月18日 14時 07分に終了予定です。即決価格は11,310円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Vivienne Westwood クロスボディバッグ

ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ

斜め掛け オーブ レザー



○サイズ

タテ17cm

ヨコ26cm

マチ4cm

ショルダー106cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。

※素人採寸なので多少の誤差はご理解お願い致します





○状態

内側に小さな破れあり。

その他スレやちょっとした汚れなどの若干の使用感はありますが、まだまだご活躍できるかと思います！



※あくまでも中古品なので完品をお求めの方はご購入お控えください





○カラー

ベージュ



○素材

レザー



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。



We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



(ご不安でしたら質屋などに持って行ってからの評価で大丈夫です！)



#DN宝箱

(様々なブランドのバッグや小物を扱わせていただいてます)





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前に必ずプロフィールのご確認よろしくお願いいたします。



お値下げはコメントでお願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少✨

ヴィヴィアンウエストウッド

ショルダーバッグ

斜め掛け

オーブ

レザー