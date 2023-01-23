『ファントムトリガー 大人になるということ トーカ SP【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 19時 59分に出品され03月10日 19時 59分に終了予定です。即決価格は12,061円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯ヴァイスシュヴァルツ

グリザイア ファントムトリガー



◯大人になるということ トーカ SP

入手後、スリーブとケースに入れて保管していました。素人目ではありますが目立った傷や汚れは見受けられませんが写真にて状態をご確認ください。





※プロフィール一読お願いします。

種別···シングルカード 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>ヴァイスシュヴァルツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし