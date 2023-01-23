『シチズン CITIZEN スーパービート10 腕時計 自動巻き デイデイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 02時 28分に出品され03月31日 02時 28分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】シチズン

【品名】スーパービート10

【型番】4-720300

【ムーブメント】自動巻き

【付属品】無

【状態】

動作しております。リューズは重く、カレンダーも動きます。文字盤や針に腐食が見れます。

カットガラスに傷があります。

メンテナンスが必要なお品です。



正規品ですのでご安心してご購入ください。

【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

古物市場・リユースショップ



【発送について】

基本的に1〜2日で発送を行いますが、月末月初は都合により発送まで最大6日かかる場合がございます。

小物や財布類はゆうパケット等での発送となりますので、ご到着にお時間がかかる場合がございます。

他のサイトでも同時出品しておりますので、場合によっては売り切れとなっている事

がございます。



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#シチズン

#ヴィンテージ

#腕時計 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

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