『BUFFALO Drive Station Pro 3.0TB【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 00時 38分に出品され03月12日 00時 38分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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