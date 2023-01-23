『BUFFALO Drive Station Pro 3.0TB【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 00時 38分に出品され03月12日 00時 38分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格11000円
667 入札履歴
終了
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