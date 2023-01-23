『a【人気Lサイズ】ケンゾー☆KENZO タイガー刺繍 ロゴパーカー 即634【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 14時 30分に出品され05月16日 14時 30分に終了予定です。即決価格は12,850円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫商品説明

kenzo ケンゾー ビックロゴ タイガー刺繍 パーカー







⚫サイズ

L





⚫実寸サイズ(平置き)cm

身幅→60

裄丈→92

着丈→71





多少の誤差はご了承下さい。



⚫カラー

ブラック/ 黒





⚫素材

コットン

ポリエステル





⚫状態

USED



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管理番号

B-0359





カラー...ブラック

柄・デザイン...刺繍

タイプ...プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ケンゾー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ a【人気Lサイズ】ケンゾー☆KENZO

タイガー刺繍

ロゴパーカー 即完売634