『LOEWE ロエベ アナグラムトートバッグロゴ ウール レザー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 46分に出品され03月22日 22時 46分に終了予定です。即決価格は65,000円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロエベのLOVE ANAGRAM TOTE BAG SMALL A717S72X13 5917 トートバッグです。



数年前、国内ロエベの店舗で購入しました。

ワンシーズン使用していましたので、多少使用感はありますが、きれいだと思います。



長いカーフスキンのトップハンドルと短い手織りのハンドルで2WAYでお使いいただけます。

ウールを使用していますが見た目が重たくないので幅広い季節でご使用いただけます。



色・柄

NAVY BLU：ネイビー

サイズ

本体：約 高さ25cm×横幅29cm×奥行/マチ14cm

ハンドル：約13.5-24cm

※メジャーで採寸したサイズとなり、若干の差異がある場合がございます。予めご了承ください。



定価は27万円ほどだったと思います。



ハンドルのあとがつかないように、

写真のように型紙を挟んでお送りします。

保存用の布袋をお付けします。



※偽物すり替え防止のため

返品はできかねますのでお願いいたします。





カラー···ブラック



素材···本革



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOEWE

ロエベ

アナグラムトートバッグロゴ

ウール

レザー