『MICHAEL KORS ロゴバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 06時 58分に出品され04月21日 06時 58分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このMICHAEL KORSのバッグは、ネイビーとホワイトのコントラストが美しく、どんなスタイルにもマッチします。



【高品質な素材】

合成皮革を使用しており、耐久性とお手入れのしやすさを兼ね備えています。



【実用的なサイズ】

コンパクトながらも必要なアイテムをしっかり収納できる設計です。



- ブランド: MICHAEL KORS

- 色: ネイビー/ホワイト

- 素材: 合成皮革

- デザイン: ロゴプリント

- 内部ラベル: MICHAEL KORS



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MICHAEL

KORS

ロゴバッグ