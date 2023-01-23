『Panasonic 液晶テレビ 32型 VIERA【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 13時 08分に出品され03月11日 13時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic VIERA 32型

2012年



動作確認済みです。

比較的キレイです。



付属品:リモコン、コード、コンセント 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 32～37インチ ブランド: パナソニック