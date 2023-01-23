『新品未使用 Justin ウエスタンブーツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 54分に出品され03月21日 09時 54分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 Justin ウエスタンブーツ



アメリカで買って、送料込みで四万円くらいで買ったんですけど、一度も着たことがないんです



43sizeで27.5cm



少し大きめなので27cm ~ 28.5cmまで着られそうです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品未使用

Justin

ウエスタンブーツ