『SHARP ES-GV7H 縦型洗濯機 ホワイト 2023年【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 21分に出品され03月22日 15時 21分に終了予定です。即決価格は15,800円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高効率洗浄】

SHARPの縦型洗濯機は、優れた洗浄力を持ち、衣類をしっかりと洗い上げます。



【使いやすい操作パネル】

シンプルで直感的な操作パネルが特徴で、誰でも簡単に使用できます。



【コンパクトデザイン】

省スペース設計で、狭い場所にも設置可能。



- ブランド: SHARP

- 品番: ES-GV7H

- 年式: 2023年

- タイプ: 縦型洗濯機

- 色: ホワイト

- 付属品: なし

- 状態: 良好



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ