『【美品✨】ザディグ エ ヴォルテール サニー 2way ショルダーバッグ レザー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 09分に出品され03月28日 22時 09分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

Zadig & Voltaire



●アイテム

SUNNY / 2wayショルダーバッグ



●カラー

ブラック



●素材

カーフレザー



●状態

軽度の使用感はありますが、状態良く綺麗なお品になります。



●付属品

ショルダーストラップ



※お届けするものは写真にあるものが全てになります。



●サイズ

幅 （W）：24㎝

高さ（H）：15㎝

マチ（D）：11.5㎝



※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。



●仕様（ポケットなど）

1



【購入元】

●ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AAC）、質屋、古物市場、ストア商品、鑑定済み商品



【その他】

※写真はライトアップを行い、状態がよく分かるように撮影しておりますが、色合いに誤差が出ることがございます。



※長くお使いいただけるようにクリーニング、簡易メンテナンスを行うことがございます。



※お値下げはご希望価格を聞いて考慮させていただいております。大幅なお値下げ希望はご遠慮ください。



※発送は設定した期間内にしておりますがお急ぎの場合はコメントお願いいたします。



※折り畳みができるお品は綺麗に折り畳み発送します。また、購入後にらくらく⇆ゆうゆうに変更する場合があります。



Zadig & Voltaire ザディグ エ ヴォルテール SUNNY サニー 2way ショルダーバッグ ハンド 斜めがけ 掛け クロスボディ カーフレザー 本革 シボ革 シュリンク マチ拡張 ブラック 黒 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザディグエヴォルテール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品✨】ザディグ

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サニー

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ショルダーバッグ

レザー