『遊戯王 氷帝メビウス アジア レリーフ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 03時 14分に出品され04月05日 03時 14分に終了予定です。即決価格は17,512円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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英語版、日本語版共に中古品ですので線キズや小さい凹みや反り汚れや欠けがある場合がございます。

その他トラブル回避の為一律やや傷や汚れ有りで出品させて頂きます。







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【発送詳細】

本商品を一つのスリーブに入れ、折れ防止に複数枚カードで挟み

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発送日時は入金確認後1〜2日以内(発送タイミングは不定期)を予定、普通郵便(追跡、保証無し)にて発送予定です。











【注意事項】



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条件を了承頂けた方のみ購入して下さい。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 傷や汚れあり