『版画 ユングフラウ 真昼 杉山修 No.157【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 23時 54分に出品され04月11日 23時 54分に終了予定です。即決価格は18,084円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 作家名：杉山修



作品名：「ユングフラウ 真昼」

個展情報：杉山修 山の版画展

制作年月：2016年2月

モチーフ：風景（山）

仕様：額サイズ（㎝）タテⅹヨコ 53㎝ ｘ 68㎝ 全紙

シートサイズ（㎜） タテⅹヨコ 380mm x 480mm



版数 限定50部

版情報 9版34色刷り



ユングフラウ（Jungfrau）は、スイスのベルンアルプスに位置する標高4,158メートルの山です。ユングフラウは、隣接するエイガー（Eiger）とメンヒ（Mönch）とともに、スイスアルプスの象徴的な三山を形成し、その美しい景観は世界中の観光客や登山家を惹きつけています。





【プロフィール】



私は地球各地の山岳風景に触れ、そこに暮らす人々の臭いを画面に取り込みながら、光あふれる風景、風の激しく荒れ狂う気象を画面に描いてきた。



大自然は最も美しい。そうした天地万物に対峙して、その感動を表現し続けて行きたい。





1946年、東京 三ノ輪 生まれ



登山活動の傍ら、四季を通して、写真・スケッチの取材を行い、

山岳風景をテーマに、自摺り、自彫りの木版画を発表している。



日本山岳画協会 日本板画院



2001 国際山岳年 山のスケッチ賞

南町田で初の個展、以後毎年各地で個展

2004 東京アメリカンクラブで個展

2005 CWAJ現代版画展カレンダー採用

2015 東京 日本橋三越本店にて個展

板院展初応募新人賞



#版画 #山の絵 #山岳 #杉山修 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画 商品の状態: 新品、未使用