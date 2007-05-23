『版画 ユングフラウ 真昼 杉山修 No.157【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 23時 54分に出品され04月11日 23時 54分に終了予定です。即決価格は18,084円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画
|商品の状態:
|新品、未使用
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東郷青児【鳥と少女】刻印あり
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ジョアン・ミロ パリ・ムルロ工房『レゾネNo1046』リトグラフ 0203L
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青島千穂 梅2 2005年 直筆サイン入り
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浮世絵、東京名所圖會(鉄砲洲明石橋）三代広重画
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¥ 4400000
サルバドール・ダリ ヘリオグラビュール 『梨とヌードバック』 1967年作品
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香川 軍男 かがわときお 版画 芋版画
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¥ 24656
小松美羽 志し中央へと集う シルクスクリーン 縁起物 版画 真作保証
¥ 365200
アルフォンス・ミュシャ シルクスクリーン 女性の肖像 金色と赤色の装飾
¥ 7410
CLONE X × TAKASHI MURAKAMI #3 デビル Ko²
¥ 19525
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¥ 8268
鶴田一郎 ノーブル(リトグラフ)
¥ 43120
オノサトトシノブ
¥ 21840
落札価格18084円
193 入札履歴
終了
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