『【TYPE SERVICE 】ホワイト ダウンジャケット 韓国【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから02月13日 16時 40分に出品され02月13日 16時 40分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

TYPE SERVICE タイプサービスのホワイトダウンジャケットは、ショート丈のスタイルが特徴です。シンプルながらも洗練されたデザインで、様々なコーディネートに合わせやすいアイテムです。



【素材】

ダウン・フェザーを使用しており、保温性に優れています。寒い季節でも暖かく快適に過ごせる一着です。



【機能性】

フード付きで、寒風からしっかりと守ります。また、リボンが施されており、可愛らしさも兼ね備えています。



- ブランド: TYPE SERVICE

- 色: ホワイト

- 素材: ダウン・フェザー

- スタイル: ショート丈

- フード: あり

- リボン: あり



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ホワイト



肩幅...54cm

身幅...63cm

袖丈...56cm

着丈...54cm襟下から

平置き採寸です、誤差はご了承くださいませ。



通販で購入しました。

162センチの娘が着て、ちょうど写真の様なゆとりのあるサイズです。

目立つ汚れなどはありませんが、中古品ですので、ご理解いただける方宜しくお願い致します。

畳んでの発送となります。ご了承くださいませ。



素材(詰め物)...ダウン



素材(詰め物)...ダウン, フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【TYPE

SERVICE

】ホワイト

ダウンジャケット 韓国