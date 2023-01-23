『【美品】ポールスミス ボディバッグ ウエストポーチ PS PaulSmith【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 13時 12分に出品され04月24日 13時 12分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PS Paul Smithのシグネチャーであるゼブラパッチ。人気商品ですので早いもの勝ちになります。

大切に使用してい為綺麗な状態かと思います。

見た目より収納力が結構あります。ペットボトル、長財布、携帯などは余裕で入ります。

目立つ傷汚れはありませんが、微細な汚れスレ等はありますが、中古品ですので御了承下さい。



●サイズ：

機能：Wファスナー開閉

内側：ファスナーポケット1 オープンポケット1

外側：ファスナーポケット1



H15 W25 D10 （cm）

ショルダー紐最大90cm調整可能



平置き寸法 素人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。

※ 商品確認しておりますが、状態の見落としや、形、色合いがイメージと違ったなどの行き違いが発生する可能性もございます。神経質な方は購入をお控えください。



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





●その他

・梱包は簡易的で1番安い配送方法で行います。

・何かご質問ありましたらお気軽にコメントください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】ポールスミス ボディバッグ



ウエストポーチ PS

PaulSmith