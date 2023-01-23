『イーストボーイ プランタン リュック 30L EBA29 クロ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 05時 25分に出品され04月12日 05時 25分に終了予定です。即決価格は7,704円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イーストボーイ プランタン リュック 30L EBA29 クロ



【商品説明】

・サイズ/約33×51.5×20cm 容量：約30L

・ポケット/サイドオープンポケット×2、背面ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、ファスナーポケット(抗菌ファスナーポケット×1、オープンポケット×2)

・生産国/中国

・留め具の種類: ファスナー， 面ファスナー

・素材/840Dナイロン （テフロン加工）

・表地: ナイロン

・重さ/約710g



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 40.20 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。