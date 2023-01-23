『NEIGHBORHOOD 19AW LUMBERS C-CHIRT.LS シャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 12時 18分に出品され03月10日 12時 18分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 NEIGHBORHOOD 19AW LUMBERS C-CHIRT.LS RED ネルシャツ



色：赤

サイズ：L



プロフィールを読んだ上、ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい。



20807101 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NEIGHBORHOOD

19AW

LUMBERS

C-CHIRT.LS

シャツ