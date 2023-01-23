『コムデギャルソンオム AD2009 長袖ウールニットカットソー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 05時 01分に出品され03月21日 05時 01分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

COMME des GARÇONSは、独自のデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このアイテムは、シンプルながらも洗練されたスタイルを提供します。



【デザインと機能性】

長袖のクルーネックデザインは、カジュアルなシーンでもフォーマルな場面でも活躍します。裏地のチェック柄がアクセントとなり、着用時に個性的な印象を与えます。



- ブランド: COMME des GARÇONS HOMME

- サイズ: XS

- 色: 黒

- デザイン: 長袖、クルーネック、チェック柄の裏地



あくまでもUSED品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。

古着に理解ある方のみ購入お願いします。

商品のみの発送になります。ハンガーは付きません。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ コムデギャルソンオム

AD2009

長袖ウールニットカットソー