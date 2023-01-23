『ファーコンビトートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 03時 20分に出品され03月28日 03時 20分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今季の新作です！

つい先日、店舗にて購入しました。

秋、冬デザインなので

これから活躍すると思います！

ブラック、ブラウンなので

どんなコーデにも合わせやすいです。





新品、未使用、タグ付きです。

定価￥16,940



即購入可。



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#23区 #モデル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オンワード

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バッグ タグ ファーコンビトートバッグ