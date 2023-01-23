『YUKIAIM 2024 KATANA GLASS MOUSEPAD【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 21分に出品され03月28日 11時 21分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封です。

サイズ：500 x 400 x 3.2mm ラージ

素材：ガラス

表面：バランスタイプのガラスマウスパッド

ベース：フルカスタム Yuki シリコンベース

Designed by Yuki Aim

yukiaim マウスパッド 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カタナ