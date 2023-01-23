『BenQ 144Hz対応 24インチ ゲーミングモニター【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 04時 18分に出品され04月08日 04時 18分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 型番 XL2411

モニタータイプ...ゲーミングモニター

サイズ...24～29.9インチ

形状...平面型

表面処理...ノングレア(非光沢)

画面種類...液晶

パネル種類...TNパネル

解像度...フルHD

リフレッシュレート...HDMI 60Hz

DVI 144Hz

入力端子...HDMI

入力端子...DVI

付属品 電源ケーブル、DVIケーブル、マニュアル類、元箱



人気シリーズ、キズ汚れ少ない美品で映りや動作も良好です。付属品もほとんど揃っています。写真の元箱で発送となります。



専門で販売しておりますのでメンテナンス済み、梱包も安全に配慮しております。質問などお気軽にコメント頂けましたらと思います。プロフにも色々記載しておりますのでご確認頂けましたら幸いです。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベンキュー