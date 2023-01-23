『オフィチーネクリエイティブ メンズレザーブーツ 41【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 21時 25分に出品され03月25日 21時 25分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オフィチーネクリエイティブのブーツは、上質なレザー使いで使い込むほど足に馴染みます。



ジッパー付きのデザインは、着脱が簡単で、洗練された印象を与えます。どんなコーディネートにも合わせやすい黒色です。



【状態】

10年ほど前に購入しましたが、10回ほどしか履いていません。お手入れも定期的に行っておりましたので、年数の割に状態は良いです。ソールにやや使用感あります。

箱無しのためこちらのお値段にてご了承ください。



プロフィール欄をご確認の上、神経質な方はご購入をお控えください。



- ブランド: OFFICINE CREATIVE

- 製造国: イタリア

- サイズ: 41（25.5cm）

着用感は26cmくらいです。

- 色: 黒

- デザイン: ジッパー付き

- 素材: レザー



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材···本革



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: オフィチーネクリエイティブ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ オフィチーネクリエイティブ メンズレザーブーツ

41