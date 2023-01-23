『Stussy 紺タグ モノグラムビーニー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 51分に出品され03月13日 23時 51分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年ほど前に古着屋で購入しました。

服の系統が変わり使用回数が減ったため出品

毛羽立ちや汚れ、ほつれ等なし



【スタイリッシュなデザイン】

このStussyのニット帽は、黒と金のパターンが特徴で、シンプルながらも目を引くスタイルを提供します。



【快適なフィット感】

柔らかいニット素材で作られており、長時間の着用でも快適です。寒い季節にぴったりのアイテムです。



【ブランドの信頼性】

Stussyはストリートファッションの先駆者として知られており、この帽子はその品質とデザインを反映しています。



- 色: 黒と金のパターン

- ブランド: Stussy

- 素材: ニット

- デザイン: ロゴ入りのニット帽



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ Stussy

紺タグ モノグラムビーニー