『6点【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 11時 32分に出品され03月15日 11時 32分に終了予定です。即決価格は38,250円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格38250円
320 入札履歴
終了
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