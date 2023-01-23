『アンダーアーマーイヤホンJBL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 03分に出品され03月29日 06時 03分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離のため、出品致します！

気に入って使っていたため、綺麗な状態で汚れはほぼなく、傷もほぼないです！

使用回数も少ないため、まだまだ使えると思います！ 値段交渉⭕️即購入⭕️ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジェイビーエル