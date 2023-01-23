『RIMOWAリモワ サルサ SALSA 機内持ち込み可能 27L 廃盤【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 31分に出品され03月18日 18時 31分に終了予定です。即決価格は29,333円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



特徴···機内持ち込み可,ハードケース,TSAロック付き



リモワのビジネストロリー23Lだと思います

貰い物なので仕様は忘れました



状態は写真で判断お願いします

ハンドルは多少硬いですが問題なく使えます

背面のゴムが少し伸びています

中は比較的きれいだと思います



#リモワ

#サルサ

#RIMOWA

#SALSA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: リモワ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ RIMOWAリモワ サルサ

SALSA

機内持ち込み可能

27L

廃盤