『[未使用品] 女性用ハンドバッグ がま口タイプ マルエム松崎【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 53分に出品され04月05日 15時 53分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ

横幅 約27cm

縦幅 約9cm

高さ 約15cm

未使用品ですが、自宅で長期保管していました。

傷や汚れはありません。



#ハンドバッグ #がま口 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ [未使用品]

女性用ハンドバッグ がま口タイプ マルエム松崎