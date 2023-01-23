『05SS COMME des GARCONS SHIRT ジャケット アーカイブ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 02時 00分に出品され04月11日 02時 00分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2005年春夏のコムデギャルソンシャツのリバーシブルジャケットです。



色 ネイビー

サイズM

肩幅···47cm身幅···55cm

袖丈···65cm着丈···79cm

フランス製



シャツラインのリバーシブルのジャケット

オモテのほうが裏っぽく、裏のほうが逆にオモテのように見えるという、なんともギャルソンらしいひねくれたデザイン。



ヨーロッパのビンテージのワークジャケットに近いシルエットで、カバーオールのような着用感です。

素材は厚みのあるウィンターリネンを用いており、オールシーズン使えるのも高ポイント。

製品染めを施した深いネイビーがとてもきれいです。





一般的な古着程度の使用感。

タグの印字が薄くなっています。





柄···無地



素材···麻



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソンシャツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 05SS

COMME

des

GARCONS

SHIRT

ジャケット

アーカイブ